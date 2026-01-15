Prove di evacuazione in tribunale

Ieri, al Tribunale di Monza, si sono svolte le prove di evacuazione antincendio. Intorno alle 12.50, la sirena di allarme ha segnalato l’evacuazione, coinvolgendo il personale e i presenti nell’edificio di piazza Garibaldi. L’esercitazione ha avuto lo scopo di verificare le procedure di sicurezza e di garantire la pronta risposta in caso di emergenza.

Prove di evacuazione antincendio ieri al Tribunale di Monza. Erano circa le 12.50 quando è suonata la sirena di allarme nei corridoi del palazzo di giustizia di piazza Garibaldi e tutti i presenti nell’edificio sono stati invitati a uscire dal cancello di ingresso. Un evento che, secondo gli addetti ai lavori, era stato programmato dallo scorso novembre, anche se di fatto l’apposita segnaletica sulle normative antincendio e sulle indicazioni del percorso da seguire per evacuare il palazzo è apparsa il giorno precedente. La prova è stata seguita anche con la partecipazione dei vigili del fuoco che erano già presenti prima dello scattare dell’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prove di evacuazione in tribunale Leggi anche: Esercitazione Campi Flegrei 5-6 novembre, prove di evacuazione da Napoli con le navi per Sicilia e Sardegna Leggi anche: Prove di evacuazione: sono un obbligo normativo oltre ad avere una funzione educativa nelle scuole. Le norme Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Prove di evacuazione in tribunale; Dopo la tragedia di Crans-Montana il New Symbol di Cairo organizza una prova di evacuazione durante la festa. Il Destino Brutale delle Guardie Di Auschwitz Dopo La Seconda Guerra Mondiale Fattore tempo. Corsi di evacuazione a tappeto facebook Su 160 casi di bambini colpiti a Gaza dall’IDF, 95 minori sono stati colpiti alla testa o al torace. A rivelarlo un’inchiesta della BBC che ha analizzato prove relative a oltre 160 casi di bambini feriti nella Striscia da Israele, tra il 7 ottobre 2023 e luglio 2025. L’inda x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.