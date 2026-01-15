Il Protocollo d’Intesa sulla Giustizia Riparativa nel Circondario del Tribunale di Cosenza rappresenta un accordo tra Procura e Ordine degli Avvocati, finalizzato all’attuazione di pratiche riparative in conformità alla legge 134/2021. Questa iniziativa mira a promuovere un approccio più sostenibile e condiviso nel trattamento delle controversie penali, favorendo il reinserimento sociale e la riparazione del danno.

Un importante passo avanti per l'attuazione della giustizia riparativa nel territorio cosentino è stato compiuto con la firma del Protocollo d'Intesa presso il Circondario del Tribunale di Cosenza. L'accordo rende pienamente operativi i principi della legge 1342021 e del decreto legislativo 1502022. Le nuove disposizioni ridefiniscono la gestione del conflitto penale, puntando su responsabilizzazione, mediazione e ricomposizione sociale.

© Gbt-magazine.com - Protocollo d’Intesa sulla Giustizia Riparativa nel Circondario del Tribunale di Cosenza

