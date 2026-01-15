Proteste pro Palestina si indaga per gli scontri alla stazione | 10 perquisiti
Nelle ultime settimane, sono state svolte perquisizioni domiciliari da parte della polizia in seguito alle proteste pro Palestina avvenute in piazza. Dieci persone sono state sottoposte a controlli da parte della Digos e della Questura nel quadro di un’indagine sugli scontri che si sono verificati durante le manifestazioni. Le autorità continuano a monitorare la situazione per approfondire eventuali responsabilità.
Sono dieci le persone perquisite dalla polizia dopo le proteste di piazza in favore della Palestina, le perquisizioni domiciliari hanno avuto luogo nei giorni scorsi da parte di agenti della Digos e della Questura. La notizia, confermata dalla Questura, è stata diffusa nel canale Telegram. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
