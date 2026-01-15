Proteste pro Palestina si indaga per gli scontri alla stazione | 10 perquisiti

Nelle ultime settimane, sono state svolte perquisizioni domiciliari da parte della polizia in seguito alle proteste pro Palestina avvenute in piazza. Dieci persone sono state sottoposte a controlli da parte della Digos e della Questura nel quadro di un’indagine sugli scontri che si sono verificati durante le manifestazioni. Le autorità continuano a monitorare la situazione per approfondire eventuali responsabilità.

