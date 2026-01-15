Proteste in Iran Trump frena e Amnesty tuona | Massacro senza precedenti

Le proteste in Iran continuano a scuotere il paese, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione. Trump ha espresso cautela nel commentare gli eventi, mentre Amnesty International denuncia un massacro senza precedenti, evidenziando gravi violazioni dei diritti umani e repressione sistematica da parte del regime della Repubblica Islamica. La mancanza di solidarietà globale e il controllo delle informazioni accentuano la difficile situazione dei cittadini iraniani.

Iran travolto dalla mancanza di solidarietà mondiale e dalle aggressioni del regime della Repubblica Islamica che reprime le proteste interne, limita i diritti civili e sociali, controllando l'informazione e punendo il dissenso. L'interruzione di energia elettrica, di acqua, il blackout informativo con internet sospeso, ed ancora i continui arresti cui potrebbero seguire esecuzioni capitali, sta davvero compromettendo il rapporto tra Stato e società. Mentre la gente in strada grida aiuto contro l'oppressione e l'inflazione che rende loro la vita quotidiana impossibile, il solo che sembrerebbe rispondere alla richiesta di aiuto collettiva è Donald Trump, presidente Usa che aveva annunciato l'ipotesi interventista a sostegno degli iraniani contro la Repubblica Islamica.

Iran, Trump frena sull’attacco ma resta in allerta: "Le uccisioni si sono fermate, vediamo" - Donald Trump e il possibile attacco in Iran: tensione alle stelle tra minacce militari statunitensi, blackout di internet e proteste represse a Teheran. notizie.it

Trump frena sull’attacco: “Vediamo cosa fa l’Iran” - Il presidente USA: “Ci hanno detto che hanno fermato massacri e esecuzioni, verificheremo”. rsi.ch

Proteste in Iran, Montanari: "Fossi iraniano sarei in galera e i miei figli in piazza a protestare" facebook

QUANTI SONO FAVOREVOLI ALLA SANGUINOSA REPRESSIONE DELLE PROTESTE CHE AVVENGONO IN IRAN, SONO PREGATI Di TOGLIERMI IL CONTATTO. MI SONO RESO CONTO CHE C’È PIÙ DI UNA PERSONA CHE HA SIMPATIA PER LA CAR x.com

