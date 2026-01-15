Prorogata la rendicontazione degli interventi su solai e controsoffitti scolastici

Da orizzontescuola.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato al 30 giugno 2026 la scadenza per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza su solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici, secondo quanto previsto dal decreto firmato il 10 dicembre 2025. Questa misura permette alle istituzioni scolastiche di completare e presentare le proprie rendicontazioni entro il nuovo termine, garantendo un’adeguata gestione delle opere di sicurezza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito, con decreto firmato il 10 dicembre 2025, una nuova proroga al 30 giugno 2026 per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza su solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici. La misura riguarda esclusivamente i lavori conclusi entro il 31 agosto 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Seminario sul restauro delle strutture lignee di tetti e solai degli edifici in centro storico

Leggi anche: Bergamo, 345mila euro per la sicurezza degli alberi: interventi su quasi 600 piante

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Prorogata la rendicontazione degli interventi su solai e controsoffitti scolastici.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.