Prorogata la rendicontazione degli interventi su solai e controsoffitti scolastici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato al 30 giugno 2026 la scadenza per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza su solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici, secondo quanto previsto dal decreto firmato il 10 dicembre 2025. Questa misura permette alle istituzioni scolastiche di completare e presentare le proprie rendicontazioni entro il nuovo termine, garantendo un’adeguata gestione delle opere di sicurezza.

