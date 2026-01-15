Pronostico Reggiana-Cesena | servono punti per muovere la classifica

La sfida tra Reggiana e Cesena, in programma sabato alle 17:15, apre la ventesima giornata di Serie B. Le due squadre cercano punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. In questa analisi, si approfondiscono statistiche, formazioni e pronostici, offrendo un quadro completo per seguire l'incontro in diretta TV e streaming.

Reggiana-Cesena è una partita della ventesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Due sconfitte di fila per il Cesena, addirittura quattro per la Reggiana. No, a questo derby emiliano-romagnolo gli uomini di Michele Mignani e quelli di Davide Dionigi non ci arrivano certo in forma smagliante. Anzi. Chi sta peggio, però, sono i granata, ora di nuovo troppo vicini alla zona retrocessione. La Reggiana ha incassato cinque ko nelle ultime sei e da ottobre in poi ha vinto una sola partita: in soldoni, Rozzio e compagni negli ultimi tre mesi hanno “rovinato” il buon avvio di stagione, complicandosi la vita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

