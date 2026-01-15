Pronostico Racing Santander-Barcellona | altra Coppa in vista

L'incontro tra Racing Santander e Barcellona, valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re, rappresenta un appuntamento importante nel calcio spagnolo. Con le due formazioni che si preparano a scendere in campo, analizzando le probabili formazioni e i possibili sviluppi, si tratta di una partita che potrebbe influenzare il cammino nelle competizioni nazionali. La sfida si inserisce in un contesto di cambiamenti e sorprese nel panorama calcistico spagnolo.

Racing Santander-Barcellona è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Ha fatto decisamente scalpore in Spagna l’eliminazione del Real Madrid per mano dell’Albacete. Una sconfitta che, ovviamente, non solo apre le porte ad una vittoria di un’altra squadra in Coppa del Re, ma le apre soprattutto alla vittoria del Barcellona di Flick che adesso, dopo la conquista della Supercoppa, vede da vicino un altro trofeo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non crediamo proprio che i catalani possano cadere come ha fatto Arbeloa, al debutto sulla panchina del Real Madrid, sul campo di una squadra di Segunda Division. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Racing Santander-Barcellona: altra Coppa in vista Leggi anche: Pronostico Racing Santander-Villarreal: qualificazione con il brivido Leggi anche: Racing Santander-Barcellona (giovedì 15 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blaugrana vincenti con entrambe a segno? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pronostico Racing Santander-Barcellona: analisi e probabili formazioni Coppa del Re 15/01/2026; Racing Santander-Barcellona (giovedì 15 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Los Monta?...; Racing Santander-Barcellona 15 Gennaio 2026: formazioni, analisi e pronostico Coppa del Re; Pronostico Racing Santander - Barcellona con quote del match di copa del rey 15-01-26. Come da pronostico, la formazione dei coach Agresti–Filannino vince in completa tranquillità la trasferta a Cerignola contro le pari età della FLV. Con nove vittorie su nove, a punteggio pieno e con la facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.