Pronostico Nottingham-Arsenal | Arteta è senza ostacoli

Il match tra Nottingham e Arsenal, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si svolgerà sabato alle 18:30. L'Arsenal, privo di ostacoli principali, punta a consolidare la propria posizione in classifica, approfittando anche degli impegni delle rivali. La partita sarà trasmessa in diretta TV e rappresenta un’occasione importante per i Gunners di mantenere o aumentare il vantaggio sulla seconda in classifica.

Nottingham-Arsenal è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Chissà, magari alle 18:30 l’Arsenal, quando sabato pomeriggio scenderà in campo contro il Nottingham in trasferta, potrebbe avere la possibilità di allungare sul Manchester City – adesso distante sei punti – che nel primo pomeriggio sarà impegnato nel derby contro lo United. In ogni caso, le motivazioni per i Gunners, saranno altissime. E la voglia di continuare a vincere pure, dopo il colpo in Carabao a Stamford Bridge di mercoledì sera che ha eliminato il Chelsea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

