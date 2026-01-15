Pronostico Leeds-Fulham | il conto si ferma a 4
Il match tra Leeds e Fulham, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si svolgerà sabato alle 16. In questa occasione, analizzare le probabili formazioni e le statistiche permette di formulare un pronostico equilibrato, che prevedere un risultato complessivo di quattro gol. Di seguito, trovate tutte le informazioni utili sulla partita, dalla diretta TV alle possibili strategie di gioco.
Leeds-Fulham è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Uno a zero all’andata per il Fulham. Una rete arrivata nei minuti di recupero che ha permesso ai bianconeri di piazzare la quarta vittoria di fila contro il Leeds. Ma è passato tanto tempo e soprattutto i Whites, nel corso dei mesi, hanno trovato quella continuità che gli permette di guardare più verso la parte alta della classifica piuttosto che dietro. E non era così scontato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono tanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostico Crystal Palace-Fulham: si ferma la caduta libera
Leggi anche: Pronostico Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: il conto si ferma a 1
Pronostico Fulham-Liverpool: rischiano di inciampare di nuovo - Liverpool è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
#LeedsManchesterUnited Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 13:30 si sfidano Leeds e Manchester United. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici in vista di una partita importante per entrambe le squadre. x.com
Leeds, Calvert-Lewin in gol da 6 partite di fila: parte dalla panchina contro il Liverpool https://www.calciostyle.it/esteri/premier-league/leeds-calvert-lewin-in-gol-da-6-partite-di-fila-parte-dalla-panchina-contro-il-liverpoolfsp_sid=1834647 di Lorenz facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.