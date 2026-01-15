Pronostico Burgos-Valencia | finite le sorprese

Il match tra Burgos e Valencia, valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. Con l’eliminazione del Real Madrid, le chance di avanzare si sono ampliate, rendendo questa sfida un momento chiave della competizione. Analizzeremo le formazioni e offrirò un pronostico basato sulle ultime prestazioni, per aiutare a comprendere le possibili dinamiche dell’incontro.

Burgos-Valencia è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico L’eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re dà la possibilità anche alle altre della Liga di pensare ad una possibile vittoria. Sì, perché con un po’ di fortuna anche quelle squadre che adesso stanno faticando si potrebbero trovare nelle condizioni di arrivare in fondo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E il Valencia, impegnato in trasferta contro il Burgos nella serata di giovedì, è sicuramente una di queste. La formazione ospite si gioca la possibilità di prendersi qualche soddisfazione nel corso della stagione in Coppa, visto che in campionato le cose non è che stiano andando benissimo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

