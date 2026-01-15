Ecco i pronostici di oggi 15 gennaio, con focus su Milan al “Sinigaglia”, Bundesliga e Copa del Rey. Dopo i recuperi, l’Inter guida con sei punti di vantaggio sul Napoli, mentre il Milan cerca di ridurre il distacco. Il Como punta a avvicinarsi alla Roma, in un quadro di partite che potrebbero influenzare la classifica delle rispettive competizioni.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 gennaio. Dopo i primi due recuperi Inter a +6 sul Napoli che è a pari punti con un Milan che proverà ad impedire la fuga dei nerazzurri ma il Como vuole avvicinare la Roma. Questo il tema centrale ma c’è anche il campionato tedesco e poi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 15 gennaio: il Milan al “Sinigaglia”, Bundesliga, Copa del Rey

