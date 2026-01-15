In seguito alla recente sconfitta casalinga contro l’Orbetello, Michele Cinelli è stato sollevato dall’incarico di allenatore dell’Invictasauro. La decisione riflette l’esigenza di affrontare con nuove strategie le sfide del campionato. La società si impegna a trovare una soluzione adeguata per il proseguimento della stagione, mantenendo un approccio professionale e orientato al miglioramento continuo.

La sconfitta casalinga contro l’Orbetello ha causato l’esonero di Michele Cinelli, allenatore dell’ Invictasauro. Salta quindi la prima panchina delle formazioni maremmane del girone B di Promozione. Dopo la sconfitta domenica Cinelli aveva analizzato il ko con un errore iniziale dei grossetani, che poi hanno sofferto le migliori qualità dell’Orbetello. Dopo cinque minuti l’Invictasauro ha avuto una buona palla gol, poi l’Orbetello ha meritato la vittoria. Cinelli ha provato a cambiare qualcosa in tempo reale, rimettendo in piedi la sfida, ma poi i lagunari sono andati a vincerla. Cinelli ha cambiato modulo più volte, ma la squadra non è riuscita a rispondere alle richieste del tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Invictasauro, salta la panchina di Cinelli

