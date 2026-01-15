Promozione C

La partita tra Dozzese e Castelfranco si è conclusa con la vittoria della Dozzese per 2-0. La formazione biancoblù ha mostrato solidità e determinazione, portando a casa i tre punti. Di seguito i titolari e i subentrati della squadra locale.

Promozione Girone C: Santa Venerina in fuga Risultati e classifica - La 15ª giornata del campionato di Promozione siciliana – Girone C consolida il dominio del Calcio Santa Venerina, sempre più solo in vetta alla classifica, e rimescola le carte alle sue spalle, dove ... goalsicilia.it

Promozione Girone C C.S.Lebowski-Fiesole 1-1

𝙑𝙄𝙉𝘾𝙄𝘼𝙈𝙊 𝙉𝙊𝙄𝙄𝙄𝙄! La X Martiri inizia il 2026 con il piede giusto, vincendo per 2-0 in casa con la Dozzese! Un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, al 16' è Pallara che colpisce di testa in area ma Pandolfi è bravo a deviare sopra la facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.