Promozione C
La partita tra Dozzese e Castelfranco si è conclusa con la vittoria della Dozzese per 2-0. La formazione biancoblù ha mostrato solidità e determinazione, portando a casa i tre punti. Di seguito i titolari e i subentrati della squadra locale.
dozzese 2 v.castelfranco 0 DOZZESE: Pandolfi, Berardicurti, Rocchi, Suzzi (56’ Orazietti), Borsetti, Donattini, Martelli, Kibongui, Parigi (62’ Volta), Dal Monte (66’ Rocchi J.), Carbone (79’ Tonini). A disp.: Zanotti, Marchi, Martini, Negroni, Mezzetti. All. Pari V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Testa, Mazzocchi, Beqiraj, Bartolini (74’ Tondelli), Romanciuc, Ndiaye, Tine, Calamosca, Palmieri (66’ Toselli), Campani. A disp.: Bianchi, Cordella, Carpentiero, Siry, Ould, Bottone. All. Rizzo Arbitro: Reggiani di Finale Reti: 44’ Dal Monte, 91’ Rocchi J. Note: espulso al 58’ Mazzocchi, ammoniti Suzzi, Rocchi, Volta, Palmieri, Romanciuc Il Castelfranco non ripete la grande prova con la capolista Valsanterno e sul sintetico di Osteria Grande cede 2-0 alla Dozzese, 13° ko in 18 gare, tornando ultimo da solo in fondo alla Promozione "C" (il Masi Torello ha pareggiato 0-0 col Bentivoglio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
