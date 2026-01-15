Promozione B chance sprecata Sanmichelese che beffa Raggiunta al 98esimo
La promozione B si allontana per il Sanmichelese, che vede sfumare la possibilità di vittoria all’ultimo secondo, con il risultato di 3-3 contro il Riese. La partita, decisa al 98°, ha evidenziato l’impegno della squadra, composta da Paganelli, Costa, Merli, Tardini, Ashong, Minutolo, Alicchi, Vernia, Peddis, Casta e Manzini. Un risultato che, pur nello sforzo, rappresenta una chance sprecata per la
sanmichelese 3 riese 3 SANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli, Tardini (65’ Spezzani), Ashong (10’Farina), Minutolo (65’ Fontanini), Alicchi, Vernia, Peddis, Casta (77’ Baisi), Manzini. A disp. Schiuma, Notari, Teneggi, Gorzanelli, Rafrafi. All. Azzurro. RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi (56’ Manicardi), Teocoli (77’ Borghi), Bonora, Marastoni, Di Stasio (56’ Mazzoli), Prandi, Fontanesi, Incerti (88’ Boccaletti), Fall. A disp. Benati, Pirondi, Leonardi, Mussini, Valenti. All. Pavesi. Arbitro: Duci di Reggio Reti: 42’ Fontanesi, 46’pt Minutolo, 47’ Peddis, 63’ Fall, 83’ Manzini, 98’ Fall Note: al 63’ Paganelli para un rigore a Mazzoli, ammoniti Merli, Teocoli, Incerti, Borghi La Sanmichelese si fa raggiungere al 98’ dalla Riese e col pari del Medolla (ora a +3) spreca la chance di salire a -1 dalla vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pagelle Inter Kairat: chance sprecata per Frattesi. Lautaro torna al gol e può sorridere
Leggi anche: LIVE Milan-Roma 0-0: chance sprecata da Dybala
OUTLET GIALLOBLÙ: LAST CHANCE Più prodotti acquisti, più alta la percentuale di sconto! La promozione è valida nel nostro Outlet di via Franco Faccio 25/F fino a domenica 18 gennaio #HVFC #HVStore facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.