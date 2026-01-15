Proiezione Le Quattro Giornate di Napoli | al Cineclub Daedalum omaggio a Nanny Loy

Il Cineclub Daedalum riprende la sua programmazione con un omaggio a Nanny Loy, attrice e figura significativa del cinema italiano. L'appuntamento è per sabato 17 gennaio alle ore 17.30, con la proiezione della proiezione “Le Quattro Giornate di Napoli”, inserita nella rassegna Pellicole D’autore. L’evento, curato da Rossana Dato, offre un’occasione per riscoprire un film di grande valore storico e artistico.

Riprende il Cineclub organizzato da Daedalum a cura di Rossana Dato. Sabato 17 gennaio alle ore 17.30 per la rassegna cinematografica Pellicole D'autore .. omaggio a Nanny Loy l con la proiezione del film "Le Quattro Giornate di Napoli".Su soggetto di Vasco Pratolini, un film drammaticamente.

