Programma nazionale equità nella salute la Regione supera il target di spesa per il 2025 | Traguardo importante

La Regione Siciliana ha superato il target di spesa previsto per il 2025 nel quadro del Programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Questo risultato rappresenta un passo importante nel miglioramento dell'equità nel settore sanitario e nel potenziamento dei servizi offerti ai cittadini. La Regione conferma così il suo impegno nel promuovere un sistema sanitario più equo e accessibile.

