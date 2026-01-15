Professore ucciso e dato alle fiamme è morto l’uomo a processo per l’omicidio

Da latinatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto Angelo Gentile, l’uomo coinvolto nel processo per l’omicidio di Pietro Caprio, l’insegnante di Minturno ucciso e bruciato a Cellole il 4 novembre 2023. La sua morte segna un nuovo sviluppo nel caso, che aveva suscitato molta attenzione nella comunità. Restano da chiarire le circostanze e le motivazioni legate a questa vicenda giudiziaria.

E’ morto Angelo Gentile, l’anziano imputato del processo per l’omicidio di Pietro Caprio, l’insegnante di educazione fisica in servizio in una scuola di Minturno ucciso e dato alle fiamme a Cellole, nel casertano, il 4 novembre 2023.L’uomo, 85enne di Baia Domizia, come riporta CasertaNews, si è. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Prof. ucciso e dato alle fiamme, morto l'anziano killer

Leggi anche: Prof ucciso e dato alle fiamme, incidente domestico per il 'killer': fratture e lesioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Professore ucciso e dato alle fiamme, è morto l’uomo a processo per l’omicidio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.