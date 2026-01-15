Professionalità umanità e gentilezza | la mia esperienza in Senologia e Chirurgia Senologica
Di seguito, una testimonianza di una donna di 77 anni di Brindisi riguardante la sua esperienza presso l'ospedale Perrino. La narrazione evidenzia l'importanza di professionalità, umanità e gentilezza nel percorso di cura in Senologia e Chirurgia Senologica. Un racconto che riflette l'impegno del personale sanitario nel garantire un'assistenza competente e rispettosa delle esigenze di ogni paziente.
Riceviamo e pubblichiamo di seguito la segnalazione di una lettrice 77enne di Brindisi, in merito a una sua recente esperienza presso l'ospedale Perrino di Brindisi.La lettera: Gentile redazione di BrindisiReport, desidero ringraziare pubblicamente donne e uomini al servizio del reparto di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: "Grande umanità e gentilezza in Chirurgia: meravigliato sotto tutti gli aspetti"
Leggi anche: "Mia figlia curata con professionalità e umanità"
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.