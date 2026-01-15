Professionalità umanità e gentilezza | la mia esperienza in Senologia e Chirurgia Senologica

Di seguito, una testimonianza di una donna di 77 anni di Brindisi riguardante la sua esperienza presso l'ospedale Perrino. La narrazione evidenzia l'importanza di professionalità, umanità e gentilezza nel percorso di cura in Senologia e Chirurgia Senologica. Un racconto che riflette l'impegno del personale sanitario nel garantire un'assistenza competente e rispettosa delle esigenze di ogni paziente.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.