Procura della Repubblica di Terni l’insediamento di Antonio Laronga | FOTO e VIDEO
Il 15 gennaio, Antonio Laronga ha ufficialmente assunto la guida della Procura della Repubblica di Terni durante una cerimonia di insediamento. Questo evento segna il passaggio di responsabilità e rappresenta un momento importante per l’istituzione. Di seguito sono disponibili foto e video dell’insediamento, che documentano questo importante passaggio istituzionale.
Con la cerimonia di insediamento di questa mattina, 15 gennaio, Antonio Laronga assume ufficialmente la guida della procura della Repubblica di Terni. Inizia così il mandato che vedrà il magistrato alla guida dell’ufficio requirente.La cerimonia si è tenuta al palazzo di giustizia, alla presenza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
