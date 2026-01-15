Procura della Repubblica di Terni l’insediamento di Antonio Laronga | FOTO e VIDEO

Il 15 gennaio, Antonio Laronga ha ufficialmente assunto la guida della Procura della Repubblica di Terni durante una cerimonia di insediamento. Questo evento segna il passaggio di responsabilità e rappresenta un momento importante per l’istituzione. Di seguito sono disponibili foto e video dell’insediamento, che documentano questo importante passaggio istituzionale.

Terni, Antonio Laronga è il nuovo procuratore della Repubblica - Terni, Antonio Laronga è il nuovo procuratore della Repubblica Giovedì 15 gennaio la cerimonia di insediamento al Palazzo di Giustizia Sarà Antonio Laronga, magistrato foggiano di 59 anni, il nuovo pr ... statoquotidiano.it

Antonio Laronga è il nuovo procuratore capo di Terni - Oggi il via libera all'unanimità del plenum del Csm dopo l'indicazione unanime della quinta commissione. ilmessaggero.it

