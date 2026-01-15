Processo Nada Cella condannata a 24 anni Anna Lucia Cerere Antonella Pesce Delfino | Così ho fatto riaprire il caso e ho capito chi aveva commesso il delitto

La criminologa Anna Lucia Cerere, consulente della famiglia di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari, narra il percorso che ha portato alla riapertura delle indagini e alla scoperta dell’autore del delitto. Attraverso il suo lavoro, ha contribuito a fare luce su un caso ancora irrisolto, mantenendo un rapporto particolare con la madre di Nada, Silvana Smaniotto, e offrendo nuove prospettive sulla vicenda.

La criminologa, consulente della famiglia della ragazza di 24 anni uccisa a Chiavari nel 1996, racconta di come ha fatto riaprire le indagine e parla del suo legame speciale con Silvana Smaniotto la madre di Nada Anna Lucia Cecere è stata condannata per l'uccisione di Nada Cella, la 24enne colpita con un oggetto mai ritrovato nell'ufficio del commercialista Marco Soracco a Chiavari nel 1996. La Corte d'assise di Genova l'ha condannata a 24 anni di carcere. Riproponiamo l'intervista fatta alla riapertura del caso. Quello di Nada Cella sembrava un delitto destinato a rimanere irrisolto.

