Processo Nada Cella Cecere condannata a 24 anni di carcere

La Corte d’assise di Chiavari ha condannato Annalucia Cecere a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Nada Cella nel 1996. Marco Soracco è stato condannato a due anni per false dichiarazioni, mentre è stato assolto dall’accusa di favoreggiamento. La sentenza conclude un lungo processo che ha visto coinvolte le parti e ricostruisce un episodio ancora aperto nel contesto locale.

Il verdetto della Corte d’assise sull’omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni, Marco Soracco a 2 anni per false dichiarazioni ai pm (è stato invece assolto per il reato di favoreggiamento). Fra novanta giorni le motivazioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni di carcere Leggi anche: Processo Nada Cella, le richieste della pm: “Ergastolo per Cecere e una condanna a 4 anni per Soracco” Leggi anche: Omicidio Nada Cella, legale della Cecere: illogicità in processo, sia assolta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Processo Nada Cella, è attesa per la sentenza. Domani in diretta; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio; Delitto Cella, ultimo scontro in aula: “La difesa non ha fornito alternative a Cecere assassina”. Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni: la sentenza e il processo - Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. leggo.it

La sentenza per il delitto di Nada Cella in diretta video - È prevista per giovedì 15 gennaio la sentenza di primo grado nel processo a carico di Annalisa Cecere, l'ex insegnante accusata di essere l'autrice dell'omicidio di Nada Cella. video.corriere.it

Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco - La Corte d’Assise di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado per l’omicidio di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari ... fanpage.it

Marco Soracco, commercialista imputato per favoreggiamento nel processo per la morte di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari, nello studio del professionista per cui lavorava, è arrivato in tribunale poco prima delle 9, accompagnato dal suo avvocato facebook

CHI HA UCCISO NADA CELLA A VENTINOVE ANNI DAL DELITTO OGGI ARRIVA LA SENTENZA NEL PROCESSO APERTO.. x.com

