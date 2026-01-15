Processo Api per disastro ambientale | Nessuna impermeabilizzazione sotto le cisterne

Il processo Api riguarda un disastro ambientale avvenuto ad Ancona, dove si evidenzia come la mancanza di impermeabilizzazione sotto le cisterne abbia contribuito ai problemi ambientali. Risparmiando sulle manutenzioni e con un impianto di depurazione sottodimensionato, si sono verificati conseguenze dannose per l’ambiente. Questo caso sottolinea l'importanza di adeguate misure di sicurezza e di una corretta gestione delle infrastrutture industriali.

ANCONA - Si risparmiava nelle manutenzioni delle cisterne e l'impianto di depurazione era troppo piccolo per la mole di lavoro. "Disattesa la continuità della impermeabilizzazione", dal fondo al bacino di raccoglimento fino alle fognature come prevedeva invece l'Aia, l'autorizzazione integrata.

Falconara, esalazioni dall’Api, perito in aula: «Manutenzioni carenti per anni» - Le criticità, come le mancate manutenzioni, sono andate avanti per anni. corriereadriatico.it

Processo per disastro ambientale all'Api di Falconara. Signorini chiama in causa la società - Un episodio spartiacque, lo definisce, in tribunale ad Ancona, la sindaca di Falconara Marittima, Stefania Signorini. rainews.it

