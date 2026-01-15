Privacy | Bonelli ' dimissioni intero collegio atto necessario'

Le recenti perquisizioni presso il Garante della Privacy e le indagini su Pasquale Stanzione sollevano questioni di carattere politico e istituzionale. La vicenda, partita da inchieste giornalistiche, evidenzia la necessità di un intervento chiaro e deciso, incluso il possibile ricorso alle dimissioni dell’intero collegio. Un approfondimento sui sviluppi e sulle implicazioni di questa situazione.

Roma, (Adnkronos) - "Le perquisizioni nella sede del Garante della Privacy e l'indagine che coinvolge il presidente Pasquale Stanzione, partita dalle inchieste giornalistiche di Report, pongono un problema politico e istituzionale immediato. Un'Authority deve essere indipendente, terza, al di sopra delle parti. Qui emergono elementi che indicano una gestione non trasparente. Il Garante non può essere percepito come sotto l'influenza dell'Esecutivo né come una sua succursale. In questo quadro, la permanenza dell'attuale presidente è incompatibile con la funzione di garanzia che l'Autorità deve svolgere.

