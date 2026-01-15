Prima pagina Tuttosport | Stasera il Milan a Como per rimanere a -3

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, si parla della trasferta del Milan a Como. La sfida è importante per mantenere il distacco di tre punti dalla vetta, in un momento chiave della stagione. La rassegna stampa analizza le ultime notizie sui rossoneri e le novità di calciomercato, offrendo un quadro aggiornato sulla squadra e le sue prospettive.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

Tuttosport: "Toro-Baroni, ora o mai più: deve dare un senso alla stagione" - Baroni, ora o mai più: stasera l'Atalanta, il tecnico deve dare un senso alla stagione" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. torinogranata.it

Possibile e clamoroso ritorno, Tuttosport in apertura: "Chiesa formula Juve" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Chiesa formula Juve". tuttomercatoweb.com

La prima pagina della Gazzetta di oggi: POTERE INTER facebook

#primapagina La nostra valorizza solo buone notizie! #14gennaio x.com

