Prima Categoria finisce 2-2 Mercatellese non basta Cantucci La Maior trova il pareggio nel finale

Nel match di Prima Categoria tra Mercatellese e Maior si conclude con un pareggio 2-2. La squadra locale, guidata da Rossi e Ruci, non riesce a sfruttare appieno le occasioni, e Cantucci non basta per la vittoria. La Maior, grazie a un gol nel finale, strappa un punto prezioso. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le formazioni, con un risultato che rispecchia la parità in campo.

MERCATELLESE 2 MAIOR 2 MERCATELLESE: Rossi, Ruci (32' st Matteucci), Gregori, Sacchi (7' st Ciaffoni), Barzotti, Bricca, Cerpolini (20' st Cancellieri), Seck. Bozzi (38' st Cancellieri), Corsini (21' st Cappelletti), Cantucci. All. Bruscia MAIOR: Maramonti, Bacchiocchi (32' st Mea N.), Rosetti, Marinelli, Canapini, Principi (43' st Sbrega), Battisti (16' st Mea T.), Damiani, Palazzi, Morelli, Lila. All. Pistarelli Arbitro: Urbinati diPesaro Reti: 24' pt Lila, 43' pt Bozzi, 25' st Cantucci, 36' st Principi Note: espulso al 18' st Seck per gioco falloso SUL METAURO Una Maior intraprendente frena la Mercatellese.

