Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) rappresenta un indicatore importante per il mercato all’ingrosso. Al 14 gennaio 2026, il valore medio si aggira intorno a 0,353 €/Smc, riflettendo le dinamiche attuali del settore. In questa analisi, si approfondiscono le tendenze e i fattori che influenzano il prezzo del gas oggi, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulla situazione del mercato.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 14 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,353 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 37,15 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità. Dal 1 Gennaio 2026, il valore è cresciuto da 30,07 euroMWh (0,281 €Smc) fino agli attuali 37,15 euroMWh (0,353 €Smc), segnando un incremento di oltre il 23% in meno di due settimane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 7 gennaio 2026; Prezzi Luce e Gas Gennaio 2026: cosa succede a PUN e PSV?; Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026.
Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it
Sul mercato italiano il prezzo del gas fossile è più alto del 25% rispetto al riferimento europeo - Nonostante la sovrabbondanza di infrastrutture gas che attraversano il Belpaese, storicamente sull’Italia grava un abbondante differenziale tra i prezzi del gas fossile che si formano sul Psv (il Punt ... greenreport.it
Bollette, gennaio più caro per il gas. Luce: ora il prezzo fisso è più vantaggioso del variabile - Confrontando le tariffe sul Portale offerte di Arera emergono aumenti generalizzati per il gas e sostanziale stabilità sull’elettricità, dove il prezzo ... repubblica.it
Da oggi gli occhiali AR ASUS Air Vision M1 hanno un prezzo speciale! Corri a provarli! https://www.alex.it/prodotti/info/4717640 facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.