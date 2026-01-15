Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) rappresenta un indicatore importante per il mercato all’ingrosso. Al 14 gennaio 2026, il valore medio si aggira intorno a 0,353 €/Smc, riflettendo le dinamiche attuali del settore. In questa analisi, si approfondiscono le tendenze e i fattori che influenzano il prezzo del gas oggi, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulla situazione del mercato.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 14 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,353 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 37,15 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità. Dal 1 Gennaio 2026, il valore è cresciuto da 30,07 euroMWh (0,281 €Smc) fino agli attuali 37,15 euroMWh (0,353 €Smc), segnando un incremento di oltre il 23% in meno di due settimane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

