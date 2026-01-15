prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi rappresenta un'informazione importante per chi monitora i costi energetici. Aggiornato quotidianamente, questo dato permette di valutare le variazioni di mercato e di pianificare eventuali risparmi nelle utenze domestiche. Conoscere il costo attuale del gas aiuta a gestire meglio il bilancio familiare, offrendo una panoramica chiara e affidabile sulla spesa energetica quotidiana.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e quali sono le differenze tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 15 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

