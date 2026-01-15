Previdenza sistema più sostenibile Migliora il rapporto attivi-pensionati

La previdenza può rappresentare un sistema più sostenibile attraverso politiche mirate a migliorare il rapporto tra attivi e pensionati. Un approccio equilibrato e responsabile contribuisce a garantire stabilità e equità nel lungo termine, evitando allarmismi infondati e promuovendo una gestione più efficiente delle risorse. Un'analisi oggettiva aiuta a comprendere le sfide e le opportunità di un sistema previdenziale equilibrato e sostenibile.

di Claudia Marin ROMA La previdenza "in senso stretto" non è il buco nero spesso evocato nel dibattito. È la fotografia del 13esimo Rapporto di Itinerari Previdenziali (dati 2024), presentato dal presidente, Alberto Brambilla: la spesa IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) arriva a 286,14 miliardi (+7,1% sul 2023), spinta dalla rivalutazione all'inflazione e dall'aumento dei pensionati (+75.723). Le entrate contributive crescono a 260,59 miliardi e il disavanzo si riduce da 30,72 a 25,55 miliardi. Sulla comparazione europea pesa però "come" si misura la spesa: la riclassificazione del Rapporto colloca l'incidenza sul Pil al 13,05% e la porta all'11,77% se si escludono trasferimenti e integrazioni che l'Inps considera assistenziali.

