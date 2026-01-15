Preso a bottigliate poi rapinato alla stazione di Lavinio | coppia di fratelli in manette

Una coppia di fratelli è stata arrestata a Lavinio dopo aver aggredito un uomo con bottiglie e oggetti contundenti, causandogli gravi ferite e sottraendogli denaro. L’episodio, avvenuto presso la stazione, ha portato le forze dell’ordine a intervenire prontamente. L’indagine ha portato all’arresto dei due aggressori, ora in custodia.

Anzio, 15 gennaio 2026 – Aggredirono un connazionale con bottiglie e oggetti in ferro, colpendolo ripetutamente fino a fargli perdere i sensi e derubarlo del denaro che portava con sé. A distanza di due mesi dai fatti, la Polizia di Stato ha individuato e fermato i presunti responsabili: due fratelli di origine marocchina, ora in carcere su disposizione del Tribunale Ordinario di Velletri. L’episodio risale al 28 novembre scorso e si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio. La vittima, anch’essa di origine marocchina, era stata aggredita senza apparente motivo dai due complici, che si erano scagliati contro di lui con estrema violenza, colpendolo su diverse parti del corpo fino a farlo svenire. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Genova, turisti aggrediti in centro dalla gang di maranza, diciottenne preso a bottigliate e rapinato Leggi anche: Preso a bottigliate in testa e rapinato in centro storico, processo immediato per un componente della gang Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Imperia, capotreno colpito con cocci di bottiglia, arrestati dalla polizia i due aggressori; Aggressione alla stazione di San Benedetto: 4 contro 1. Preso a bottigliate in faccia; Imperia, arrestato l'aggressore del capotreno con cocci di bottiglia. Oggi lo sciopero dei ferrovieri; Giovane aggredito e rapinato del cellulare colpevole rintracciato dalla polizia. Preso a bottigliate, poi rapinato alla stazione di Lavinio: coppia di fratelli in manette - L’episodio risale al 28 novembre scorso e si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio. ilfaroonline.it

Pestato con bottiglie e spranghe fino a svenire a due passi dalla stazione. La violenta rapina per 80 euro - La violenta aggressione nelle vicinanze dello scalo ferroviario di Lavinio. romatoday.it

A processo due tunisini che per l'accusa avrebbero fatto parte del gruppo di giovanissimi che tra ottobre e novembre del 2024 si era reso responsabile di numerosi episodi di violenza in città. Il racconto del giovane preso a bottigliate in piazza Roma Leggi tutt facebook

Aggressione alla stazione di San Benedetto: 4 contro 1. Preso a bottigliate in faccia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.