Presente Prossimo | Antonio Franchini al Museo Arte Tempo di Clusone

Antonio Franchini, scrittore e editore, sarà ospite del festival Presente Prossimo al Museo Arte Tempo di Clusone. L’appuntamento, in programma sabato 17 gennaio alle 18, offre l’opportunità di conoscere un autore che unisce in sé le competenze di scrittore e editore. L’evento si rivolge a un pubblico interessato alla letteratura e alla cultura, in un contesto che valorizza il dialogo e la riflessione.

C'è chi i libri li scrive, chi li pubblica e chi, più raramente, riesce a fare entrambe le cose. Antonio Franchini appartiene a quest'ultima categoria ed è il protagonista del nuovo appuntamento del festival letterario Presente Prossimo, promosso dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana, previsto per sabato 17 gennaio, alle 18, al Museo Arte Tempo di Clusone. A dialogare con lui sarà Agostino Cornali, docente di letteratura italiana e appassionato lettore. Nato a Napoli nel 1958, Antonio Franchini ha legato il suo nome a oltre vent'anni di lavoro in Mondadori, dove è stato tra i principali scopritori e valorizzatori di nuovi talenti della narrativa italiana, prima di assumere nel 2015 la direzione del gruppo editoriale Giunti.

