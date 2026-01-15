Un'operazione della squadra Mobile di Salerno ha portato all’arresto di quattro persone coinvolte in attività illecite legate alle chiavi. Durante l’intervento, sono stati registrati anche episodi di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità, assicurando sicurezza e legalità sul territorio. Il seguito dell’indagine fornirà ulteriori dettagli su questa operazione.

Tempo di lettura: 2 minuti È di quattro arresti, uno anche per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale il bilancio di un’operazione che ha visto al lavoro gli agenti della squadra Mobile della questura di Salerno. Nel pomeriggio di oggi, il questore Giancarlo Conticchio ed il vice Elvio Barbati, dirigente della Mobile hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’operazione che ha portato al fermo ieri mattina dei quattro mentre perlustravano un edificio, probabilmente per individuare l’appartamento dove effettuare l’ennesimo colpo. Sono almeno tre i furti avvenuti il 15 ed il 16 dicembre e due giorni fa attribuibili alla banda che operava con le stesse modalità: una chiave in grado di aprire le serrature senza effrazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presa la banda dei “maghi” delle chiavi

Leggi anche: Chiavi duplicate con l’intelligenza artificiale, presa banda di rapinatori a Napoli

Leggi anche: Nelle case dei comaschi. Presa la banda di ladri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Furti, banda con le chiavi georgiane presa a Bologna: “Almeno cinque colpi”. Video - Bologna, 4 febbraio 2025 – Usavano le ‘chiavi georgiane’ per aprire le porte degli appartamenti che volevano svaligiare senza lasciare neanche un graffio. ilrestodelcarlino.it

Anziana aggredita e rapinata in casa, presa la banda. La badante ha dato le chiavi ai complici: incastrati da telecamere e vestiti - Tre persone sono state arrestate per la brutale rapina consumata la mattina del 24 ottobre nell'abitazione di un'anziana in via Tirana. ilmattino.it