Preghiera della sera 15 Gennaio 2026 | Benedicimi Signore

La preghiera della sera del 15 gennaio 2026, intitolata “Benedicimi Signore”, invita a riflettere con calma sulla giornata appena trascorsa. Recitarla in questo giovedì permette di riconoscere i momenti di gratitudine e di chiedere pace e benedizione per i giorni a venire. Un momento di silenzio e introspezione per concludere la giornata con serenità e consapevolezza.

"Benedicimi Signore". È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti.

Preghiera della sera - 15 gennaio 2026

Questa sera, insieme a tutte le vostre intenzioni di preghiera, affidiamo a Santa Rita tutti i bambini che sono nati e che nasceranno durante quest’anno. In loro riconosciamo che la vita è un dono prezioso: da accogliere con gratitudine, da custodire con cura, d - facebook.com facebook

