Preghiera del mattino del 15 Gennaio 2026 | Innalzami a Te

Ecco la preghiera del mattino del 15 gennaio 2026, un momento di riflessione e devozione in questo giovedì dedicato al Santissimo Sacramento. Recitarla al mattino aiuta ad iniziare la giornata con cuore aperto e spirito sereno, offrendo a Dio le nostre intenzioni e il nostro cammino. Un gesto semplice ma significativo per rafforzare la fede e trovare pace nel quotidiano.

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo.

Preghiera del mattino - 15 gennaio 2026

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 14 gennaio 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Desideri aiutare i fr facebook

#PreghiamoInsieme la preghiera del mattino su #ClickToPray: clicktopray.org x.com

