Poste Italiane è ancora Top Employer Storia di una traiettoria

Poste Italiane conferma il suo impegno verso l’eccellenza, ottenendo per il settimo anno consecutivo la certificazione Top Employer. Un riconoscimento che testimonia il valore delle politiche aziendali orientate al benessere dei dipendenti e alla qualità del lavoro. Questa continuità riflette una traiettoria di crescita e attenzione costante, confermando il ruolo di Poste Italiane come realtà affidabile e stabile nel panorama lavorativo italiano.

