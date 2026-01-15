Possibili rischi di violenza durante la partita vietata la vendita dei ticket ai residenti della Bat

A Lecce, la vendita dei biglietti per la prossima partita sarà vietata ai residenti della BAT, in conformità alle norme di sicurezza. Questa misura mira a prevenire possibili situazioni di tensione o violenza durante l'evento. Ricordiamo che l'acquisto dei biglietti sarà riservato esclusivamente ai tifosi autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti per garantire un ambiente sicuro e ordinato per tutti.

