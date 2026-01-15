Ponte sullo Stretto Ciucci possibile commissario? M5S insorge | Nomina lunare e inaccettabile

Il dibattito sul Ponte sullo Stretto prosegue con nuove tensioni tra le forze politiche. Recentemente, si è ipotizzato Ciucci come possibile commissario, suscitando le critiche del M5S che definisce questa nomina inaccettabile. La questione rimane al centro delle discussioni governative, evidenziando le divergenze sulle modalità di sviluppo e gestione dell’opera, con un focus su procedure e scelte strategiche.

Il dossier sul Ponte sullo Stretto torna al centro delle tensioni politiche all'interno del governo, tra stop istituzionali e nuove ipotesi organizzative. Dopo la bocciatura della delibera Cipess da parte della Corte dei conti, la gestione del progetto è passata dal ministero delle Infrastrutture.

