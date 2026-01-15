Ponte Boncellino la cura è peggio della malattia C' è un elevato rischio di collasso arginale

Il ponte Boncellino, situato sul fiume Lamone a Ravenna, è stato al centro di un’interrogazione regionale a causa del rischio di collasso arginale. Durante le recenti alluvioni del 2023 e 2024, la struttura ha evidenziato vulnerabilità legate alla presenza di detriti che hanno ostacolato il deflusso delle acque. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla necessità di interventi mirati per prevenirne il deterioramento.

Il Ponte di Boncellino, oggetto di un’interrogazione del consigliere regionale Marco Mastacchi di Rete Civica, è un ponte ferroviario sul fiume Lamone a Ravenna, che durante le alluvioni del 2023 e 2024 è diventato famoso a causa del “tappo di detriti” che si è generato contro la sua struttura e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: "Non si può escludere il rischio di collasso arginale" Leggi anche: Ponte ferroviario di Boncellino, Fratelli d'Italia in sostegno ai comitati: "Servono certezze e tempi chiari" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ponte Boncellino, "la cura è peggio della malattia. C'è un elevato rischio di collasso arginale" - La domanda del consigliere Mastacchi pende sull'intera comunità: “Quali azioni si intendono intraprendere per verificare la conformità dell'opera e, soprattutto, quali misure immediate verranno adotta ... ravennatoday.it

SARDELLI “PRESENZA DI TANE LUNGO L’ARGINE DEL LAMONE A TORRI”Siamo in località Torri, vicino a Mezzano, lungo l’argine dx. A 100 mt dal ponte di Grattacoppa, i residenti segnalano la presenza di alcune tane di animali fossori, proprio alll’intern facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.