Polo scolastico di Pierantonio Il Pd | Procedure da rivedere e danni per la comunità

Il Partito Democratico di Pierantonio esprime preoccupazione riguardo alle procedure adottate per la realizzazione del nuovo polo scolastico, ritenendo che possano essere migliorate. Sottolinea inoltre i potenziali danni che tali decisioni potrebbero causare alla comunità locale. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con l’obiettivo di individuare soluzioni che garantiscano trasparenza e benefici per tutti i cittadini.

"Procedure da rivedere e grossi danni per la comunità". Queste le pesanti affermazioni del Pd in merito alla realizzazione del futuro polo scolastico unico a Pierantonio post terremoto. Sull’argomento i Dem hanno presentato una interrogazione "per comprendere bene le procedure ora in atto relative alla costruzione del Polo, l’opera pubblica che sarà più impegnativa e costosa nella storia della città, dal valore di 5 milioni e 455 euro". Stando ai documenti – scrive il Partito Democratico in una nota – è evidente che le procedure siano da rivedere, come sono evidenti i danni per la comunità". L’errore sarebbe importante: il Comune, per i Dem, avrebbe fatto "un affidamento diretto del servizio del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e di progettazione di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva del 1° stralcio del polo scolastico al medesimo gruppo di progettazione, quando invece le due operazioni avrebbero dovuto essere affidate a soggetti distinti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

