Polizia locale nuovo assetto nell’Empolese Valdelsa | 8 ufficiali e assunzioni

La polizia locale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa si prepara a rinnovarsi con un nuovo assetto, prevedendo l’assunzione di otto ufficiali e l’ingresso di ulteriori agenti entro la fine del 2026. Questa operazione mira a rafforzare la presenza e l’efficienza dei servizi di sicurezza nel territorio, garantendo una risposta più efficace alle esigenze della comunità. L’aggiornamento rientra in un piano di potenziamento delle forze di polizia locale.

Empolese Valdelsa, 15 gennaio 2026 – Entro la fine del 2026, la polizia locale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa potrà contare su dieci nuovi agenti. Intanto, nelle scorse ore, sono state ufficializzate le promozioni ad ufficiali di otto agenti, grazie alle strumento delle progressioni in deroga. Le novità sono state ufficializzate a seguito dell’incontro avvenuto due giorni fa fra il sindaco di Empoli nonché delegato al personale dell’Unione Alessio Mantellassi, il sindaco con delega alla polizia locale Simone Londi, il presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Mugnaini e il comandante della polizia locale dell’Unione Massimo Luschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

