Polizia di Stato il sindacato | Arrivano 46 nuovi agenti ma mancano i posti letto in provincia

La segreteria provinciale del Sap esprime preoccupazione sulla gestione logistica dei 46 nuovi agenti di polizia previsti per Forlì-Cesena, evidenziando la carenza di posti letto in provincia. La situazione solleva dubbi sulla capacità di accoglienza e sulle risorse disponibili per garantire un adeguato supporto al personale. È importante affrontare con attenzione queste criticità per assicurare un servizio efficace e sostenibile sul territorio.

La segreteria provinciale del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) esprime forte preoccupazione in merito alla gestione logistica dei nuovi flussi di personale previsti per la provincia di Forlì-Cesena. "A breve, infatti, verranno assegnati a Forlì-Cesena 46 nuovi operatori - si legge in una nota - tra agenti e ispettori: una boccata d'ossigeno necessaria per la sicurezza del territorio, che rischia però di trasformarsi in un paradosso logistico senza precedenti. Ad oggi, la disponibilità di alloggi di servizio in provincia è pressoché nulla per chi presterà servizio in questura o nei commissariati.

Il Sindacato FSP Polizia di Stato si congratula con i colleghi e con il Questore di Crotone per l’operazione che ha portato a due arresti per tentato omicidio. Tignanelli - Il Sindacato FSP Polizia di Stato si congratula con i colleghi e con il Questore di Crotone per l’operazione che ha portato a due arresti per tentato omicidio. politicamentecorretto.com

Arrivano 24 nuovi poliziotti ma Brescia resta sotto organico - Il piano del Viminale rafforza gli organici sulla carta, ma tra pensionamenti e carenze strutturali per il sindacato di Polizia c'è il «rischio di meno sicurezza sul territorio». quibrescia.it

Crotone: la Polizia di Stato effettua controlli a Isola di Capo Rizzuto e nel Capoluogo e sequestra prodotti alimentari privi di tracciabilità La Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di un’attività commerciale nel corso del quale ha accertato la presenza facebook

È scattata a Torino l’operazione “Riot”, condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino e della Procura per i Minorenni. L’intervento ha portato all’esecuzione di otto misure cautelari nei confronti di giovani ritenuti r x.com

