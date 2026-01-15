Polemiche Ztl a Giugliano cittadini divisi e incontro tra commercianti e Assessore

La Giunta di Giugliano ha approvato l’istituzione di una zona a traffico limitato nel centro cittadino, estesa da piazza Matteotti a piazza Annunziata, inclusa via Roma. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra cittadini e commercianti, portando a un confronto tra le parti. L’obiettivo è conciliare le esigenze di mobilità con la tutela del patrimonio urbano e la vivibilità del centro storico.

Via libera della Giunta all’istituzione di una zona a traffico limitato in centro a Giugliano. L’area che sarà interdetta alle auto è quella che va da piazza Matteotti a piazza Annunziata, via Roma compresa. Una notizia che ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini. Al momento si attende l’ok e le necessarie autorizzazioni dal Ministero. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Polemiche Ztl a Giugliano, cittadini divisi e incontro tra commercianti e Assessore Leggi anche: Ztl a orari ridotti, esultano i commercianti ma serpeggia il malumore tra gli 'esclusi' Leggi anche: "Noi cittadini ci sentiamo insicuri". Polemiche nell’incontro in comune La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Polemiche Ztl a Giugliano, cittadini divisi e incontro tra commercianti e Assessore TERNANA-GIUGLIANO, COPPA: ALLORA SÌ CHE SAREBBE UN PROBLEMA... La Coppa Italia di Serie C comincia a entrare nel vivo della manifestazione e, in questo mercoledì, si giocano gli ottavi di finale, malgrado l’insolito orario delle 18. Il calendario pr facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.