Poggibonsi | lutto per Fedeli Il sindaco Susanna Cenni | Sono molto addolorata

A Poggibonsi si piange la scomparsa di Valeria Fedeli, ex senatrice, vicepresidente del Senato e ministra dell’Istruzione. La notizia ha suscitato dolore tra i cittadini e le istituzioni locali, tra cui il sindaco Susanna Cenni, che ha espresso il suo cordoglio. Fedeli, 76 anni, è stata una figura di rilievo nel panorama politico italiano, lasciando un'importante eredità nel settore dell’istruzione e della ricerca.

Anche in Valdelsa e a Siena il cordoglio per la scomparsa a 76 anni di Valeria Fedeli, già senatrice del Pd, vice presidente del Senato della Repubblica e Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. "Sono senza parole e addolorata", ha scritto Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, sul proprio profilo social da cui è tratta anche la foto. Aggiunge Cenni: "L'ho conosciuta sindacalista e tra le promotrici di 'Se non ora quando'. Poi ho avuto modo di collaborare con lei su tanti temi negli anni del suo impegno in Parlamento. Ha dato un contributo importante al lavoro, alle donne, alla sinistra.

