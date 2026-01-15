Poesia coreana al Mit di Boston con un’antologia pubblicata da un editore di Lecce Una tradizione di 1800 anni

Al MIT di Boston si presenta una poesia coreana, accompagnata da un'antologia pubblicata da un editore di Lecce. Questa forma d'arte, con una storia di oltre 1800 anni, sta vivendo una rinascita internazionale, grazie a un equilibrio tra tradizione e strumenti digitali. L'evento offre un’occasione per scoprire le radici di una poesia che continua a rinnovarsi nel tempo, unendo passato e presente in un dialogo culturale globale.

Di seguito il comunicato: La poesia coreana sta vivendo una rinascita globale, trovando un punto di incontro inedito tra tradizione millenaria e innovazione digitale. È questo il cuore del messaggio di Choi Dongho, celebre poeta e critico letterario, che il prossimo 20 gennaio 2026 sarà protagonista al MIT di Boston con la lecture “The Future of Modern Korean Poetry in the Digital Age”. L’evento segna il momento di massima attenzione internazionale per la sua recente pubblicazione: l’Anthology of Contemporary Korean 4-line Poetry (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno). Coordinatore e traduttore della conferenza: la Prof. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Poesia coreana al Mit di Boston con un’antologia pubblicata da un editore di Lecce Una tradizione di 1800 anni Leggi anche: Morellini Editore inaugura “Sfumature di verde” con l’antologia “Dieci anni per salvare il mondo” Leggi anche: Il “Forteguerri“ apre le sue porte al Mit di Boston Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La “poesia istantanea” coreana di Choi Dongho approda al MIT (Massachusset Institute of Technology). Poesia coreana al Mit di Boston con un’antologia pubblicata da un editore di Lecce Una tradizione di 1800 anni - La poesia coreana sta vivendo una rinascita globale, trovando un punto di incontro inedito tra tradizione millenaria e innovazione digitale. noinotizie.it

Il coreano in curva sud a Verona ed è subito POESIA facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.