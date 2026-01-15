Tra le meraviglie di Roma, si trova una delle biblioteche pubbliche più antiche della città, ancora accessibile gratuitamente. Spesso poco conosciuta, questa istituzione rappresenta un prezioso patrimonio storico e culturale, offrendo un luogo di studio e scoperta nel cuore della capitale. Un sito da visitare per riscoprire le radici della città e immergersi nella sua storia senza bisogno di costi.

Nell’eterna città, nascosta tra le sue vie storiche, si cela un tesoro culturale spesso ignorato dai suoi stessi abitanti. Fondata nel 1604 dal vescovo agostiniano Angelo Rocca, la biblioteca rappresenta non solo un luogo di conservazione dei testi ma anche un simbolo di apertura culturale e democratizzazione del sapere, ancora oggi un punto di riferimento per studiosi e appassionati di tutto il mondo. Angelo Rocca (1545-1620), figura chiave del panorama culturale e religioso romano tra XVI e XVII secolo, fu un umanista, bibliotecario e vescovo cattolico che dedicò la sua vita alla promozione della conoscenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Pochi sanno che esiste ed è gratis: la biblioteca pubblica più antica di Roma è un capolavoro da visitare subito

Leggi anche: Musei gratis a Roma domenica 2 novembre: quali visitare e che mostre vedere

Leggi anche: "Zona 30" a Roma da oggi, tutti lo sanno ma in pochi rispettano il limite di velocità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

In molti lo mangiano, ma pochi sanno come si chiama l’ ingrediente magico che fa CRUNCH! Dà al nostro Rucola Roll quella croccantezza incredibile che crea dipendenza. Vi do un indizio: sembra spaghettini sottili, ma è un segreto della cucina orientale. - facebook.com facebook