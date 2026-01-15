Plastic Free | virtuosi 10 comuni pugliesi ma nessuno della Capitanata
Dieci comuni pugliesi hanno ottenuto il riconoscimento di Plastic Free 2026, segnando un passo importante nella tutela ambientale. Tra i 141 enti locali italiani premiati, nessuno proviene dalla Capitanata. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno di alcune amministrazioni nel contrasto all’inquinamento da plastica, promuovendo pratiche sostenibili e sensibilizzando la comunità sulla tutela del territorio.
Dieci amministrazioni comunali della Puglia hanno superato la valutazione di Plastic Free Onlus.I comuni virtuosi, 141 in tutta Italia, otterranno il riconoscimento Plastic Free 2026, riservato agli enti locali più attivi nella tutela ambientale e nella lotta all’inquinamento da plastica.Il dato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
