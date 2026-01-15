Pizzicato con il monopattino truccato sul Corso | poteva arrivare a 87 chilometri all' ora

La Polizia Locale di Piacenza intensifica i controlli sulla sicurezza stradale e l’uso corretto dei mezzi elettrici, con particolare attenzione alla micromobilità urbana. Recentemente, un monopattino truccato è stato fermato sul Corso, raggiungendo i 87 km/h. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e a promuovere il rispetto delle norme in ambito di mobilità sostenibile.

Prosegue con continuità e determinazione l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Piacenza, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al rispetto delle regole che disciplinano la micromobilità urbana e all’utilizzo di mezzi elettrici come monopattini e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Monopattino truccato per correre a 50 all’ora: fermato e multato per oltre 5mila euro

Leggi anche: A 80 km/h su un monopattino truccato: denunciato 18enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Monopattino truccato: poteva raggiungere i 60km/h - La Polizia locale delle Giudicarie ha sanzionato un giovane nel comune di Tre Ville sorpreso a viaggiare su un monopattino elettrico modificato e 40 km/h. rainews.it

Monopattino truccato per correre a 50 all’ora: fermato e multato per oltre 5mila euro - Aveva truccato il monopattino elettrico per viaggiare oltre i 50 chilometri orari, più del doppio rispetto al limite consentito, e aveva anche installato un sellino per ... lanazione.it