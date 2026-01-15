Più di 30 comuni in provincia di Roma senz' acqua per quasi 24 ore | tutti i dettagli

Tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, oltre 30 comuni della provincia di Roma saranno senz'acqua per circa 24 ore. La sospensione, causata da lavori di manutenzione all’acquedotto del Simbrivio, mira a migliorare l’efficienza del servizio idrico. Ecco tutti i dettagli e le informazioni utili per i cittadini interessati da questa interruzione temporanea.

Da venerdì 16 fino a sabato 17 gennaio mancherà l'acqua in 36 comuni di Roma per i lavori di manutenzione all'acquedotto del Simbrivio volti a migliorare l'efficienza del servizio. Gli interventi erano previsti lo scorso 9 gennaio, ma sono stati rinviati a causa del maltempo. Lo stop ai rubinetti. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Oltre 30 comuni in provincia di Roma resteranno senz'acqua Leggi anche: Quasi 24 ore senz'acqua, oggi scuole chiuse: cittadini e commercianti esasperati

