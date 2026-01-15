Pitti Uomo le collaborazioni stilistiche da non perdere

Pitti Uomo 109 apre le sue porte, presentando un panorama di 750 marchi del menswear. La manifestazione, tra tradizione e innovazione, si conferma un punto di riferimento per il settore, offrendo spunti sulle collaborazioni stilistiche più interessanti. Un’occasione per scoprire le tendenze e le alleanze che caratterizzano l’industria della moda uomo in un contesto di incertezze economiche.

Entra nel vivo l’edizione numero 109 di Pitti Uomo. Con i suoi 750 marchi, la principale manifestazione del menswear risponde alle incertezze congiunturali a colpi di creatività ed alleanze. Un’attitudine, quella di fare squadra, che coinvolge tutta la filiera a partire dall’education come dimostra la presentazione del nuovo progetto MENSWEAR RECOSTRUCTED con i lavori degli studenti del Master Accademico di I Livello in Menswear Design dell’Accademia Costume & Moda in partnership con Brioni. Crea un ponte con i più giovani, invece, l’iniziativa Tombolini for kids, il percorso creativo pensato per avvicinare i bambini della scuola primaria di Urbisaglia alla manifattura con l’iniziativa Crea la tua giacca Zero Gravity. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pitti Uomo, le collaborazioni stilistiche da non perdere Leggi anche: Baracuta, al Pitti Uomo 109 l’icona britannica che attraversa le generazioni. Leggi anche: Tra heritage e tecnologia, le nuove direzioni della moda a Pitti Uomo 2025 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’Esercito a “Pitti immagine uomo 109”; Pitti Uomo 109, menswear in Motion: heritage, manifattura e nuove idee di stile; Pitti Uomo, oggi parte la nuova edizione con 750 brand; Pitti Uomo 109, tutto quello che c’è da sapere. Pitti Uomo, le collaborazioni stilistiche da non perdere - L’unione fa la forza nel perimetro della kermesse fiorentina dedicata al menswear, dove il classico incontra l’avanguardia e nuove contaminazioni sorprendono. panorama.it

Pitti Uomo 109, ora a Firenze, è l'edizione dove la moda maschile è più in movimento - Il meglio dell'heritage maschile, in giro per Firenze, tra eterno made in Italy e guizzi western ... vogue.it

Bharnaba a Pitti Uomo 109: il Made in Italy come linguaggio moderno - Bharnaba a Pitti Uomo 109: sartorialità napoletana contemporanea tra giacche destrutturate, doppiopetto e cappotti sartoriali. globestyles.com

Pitti Uomo 2026 #pitti

A Pitti Uomo lo smoking più leggero del mondo. La giacca pesa soltanto 360 grammi. #ANSA facebook

A Pitti Uomo lo smoking più leggero del mondo. La giacca pesa soltanto 360 grammi. #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.