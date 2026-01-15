Pitti Uomo 109 le sneakers che raccontano il Chianti VIDEO

Scarpe che parlano della Toscana e dei territori del Chianti. È quanto proposto dal brand DATE che all'edizione numero 109 di Pitti Uomo ha presentato la nuova collezione AutunnoInverno con colorazioni ispirate alle campagne toscane. Sneakers bordeaux, marroni e giallo ocra con un richiamo alla.

Al via a Firenze Pitti Uomo 109, il salone di moda maschile tra i più importanti del mondo: esposti 750 marchi e il meglio del Made in Italy - Al via martedì a Firenze “Pitti Uomo”, il salone della moda maschile tra i più importanti del mondo (13- blitzquotidiano.it

Tartan e aspetto retrò, a Pitti le sneakers per il classico quotidiano - Così il mondo delle sneakers si reinventa per soddisfare le esigenze dei gentleman di oggi, che da una parte hanno riscoperto l'eleganza del mocassino e delle ... msn.com

Scopri gli stili che domineranno il 2026 a Pitti Uomo! facebook

A Pitti Uomo lo smoking più leggero del mondo. La giacca pesa soltanto 360 grammi. #ANSA x.com

