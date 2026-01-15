Pisa fra i Comuni Plastic Free 2026 | è il secondo anno consecutivo
Pisa è stata confermata come Comune Plastic Free 2026, entrando per il secondo anno consecutivo nell’elenco delle città italiane impegnate nella lotta contro l’abbandono di rifiuti. Con questa riconferma, il capoluogo si aggiunge alle 141 città italiane, di cui solo cinque in Toscana, che si distinguono per iniziative a favore dell’ambiente e della riduzione della plastica. Un risultato che testimonia l’impegno costante della comunità locale su questa importante tematica.
Soddisfatta del riconoscimento l'assessore all'ambiente Giulia Gambini: "Pisa crede nella sostenibilità, siamo sulla strada giusta" Pisa è stato confermato uno dei Comuni Plastic Free 2026. Superando l'iter di valutazione, il capoluogo è così entrato a far parte del novero delle 141 città italiane, di cui solo 5 in Toscana (un altro della Provincia è Vicopisano), che si sono distinte per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l'impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
