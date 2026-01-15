Pisa fra i Comuni Plastic Free 2026 | è il secondo anno consecutivo

Pisa è stata confermata come Comune Plastic Free 2026, entrando per il secondo anno consecutivo nell’elenco delle città italiane impegnate nella lotta contro l’abbandono di rifiuti. Con questa riconferma, il capoluogo si aggiunge alle 141 città italiane, di cui solo cinque in Toscana, che si distinguono per iniziative a favore dell’ambiente e della riduzione della plastica. Un risultato che testimonia l’impegno costante della comunità locale su questa importante tematica.

Soddisfatta del riconoscimento l'assessore all'ambiente Giulia Gambini: "Pisa crede nella sostenibilità, siamo sulla strada giusta"

